Muriqi için çok değil!
Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku, W. Bromwich'in Vedat Muriç için resmi teklif yaptığını söyledi. F.Bahçe'nin 15 milyon euro'nun altında pazarlık yapmayacağı ifade edildi. Muriç için bu rakamın çok olmadığı dile getirildi.
Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku, W. Bromwich'in Vedat Muriqi için resmi teklif yaptığını söyledi. F.Bahçe'nin 15 milyon euro'nun altında pazarlık yapmayacağı ifade edildi. Muriqi için bu rakamın çok olmadığı dile getirildi.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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