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04 Ağustos 2020, Salı
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için çok değil!

Muriqi için çok değil!

gazeteci , W. 'in Muriç için resmi teklif yaptığını söyledi. F.Bahçe'nin 15 milyon euro'nun altında pazarlık yapmayacağı ifade edildi. Muriç için bu rakamın çok olmadığı dile getirildi.

gazeteci , W. 'in için resmi teklif yaptığını söyledi. F.Bahçe'nin 15 milyon euro'nun altında pazarlık yapmayacağı ifade edildi. Muriqi için bu rakamın çok olmadığı dile getirildi.

  1. 4.8.2020
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