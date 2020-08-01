Fenerbahçe'nin transfer hedefi Elia için resmi açıklama! O hoca resmen...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber Başakşehir'deki sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsüne geçen Elia'ya, sarı lacivertlilerin kanca attığı biliniyordu. Yaşanan bu gelişmerle beraber Hollanda kulübü Ado Den Haag teknik direktörü Aleksander Rankovic, konu ile ilgili konuştu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bilinen Başakşehirli yıldız Elia ile ilgili Hollanda Ligi ekiplerinden Ado Den Haag'ın hocası Aleksander Rankovic konuştu.
Rankovic, kendisine sorulan Elia transferiyle ilgili, "Kimin hangi takımda oynayacağını asla bilemezsiniz. Buradaki herkes Elia'yı takımda görmek ister. Yalan söylemeyeceğim, Elia'yı gerçekten takımımımda görmek istiyorum." dedi.
Rankovic, konuşmasının devamında Elia ile bir görüşme yaptığını itiraf ederken, "Elbette görüşme yaptım ki bu bilinen birşey. Burada insanlar onun transferiyle bir hayli meşgul. Elia hala bir profesyönel ve çok formda. Şu an için sadece umut ediyorum." dedi.
"PARA SORUN DEĞİL"
Öte yandan Rankovic, "Elia'nın transferinin parayla ilgili bir durum olduğunu sanmıyorum. Onun kalbine dokunabilirsin, bence bir şansımız var." yorumunu yaptı.
3 KULÜP İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Twente, Panathinaikos ve Fenerbahçe'nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği kaydedildi.
- 01.08.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 14:08
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Yorum
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Elia için resmi açıklama! O hoca resmen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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