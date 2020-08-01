Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer hedefi Elia için resmi açıklama! O hoca resmen...  - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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'nin hedefi için resmi açıklama! O hoca resmen...

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Elia için resmi açıklama! O hoca resmen...

'de son dakika haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber Başakşehir'deki sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsüne geçen 'ya, sarı lacivertlilerin kanca attığı biliniyordu. Yaşanan bu gelişmerle beraber Hollanda kulübü teknik direktörü Aleksander Rankovic, konu ile ilgili konuştu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin peşinde olduğu bilinen Başakşehirli yıldız ile ilgili Hollanda Ligi ekiplerinden 'ın hocası Aleksander Rankovic konuştu.

Rankovic, kendisine sorulan Elia transferiyle ilgili, "Kimin hangi takımda oynayacağını asla bilemezsiniz. Buradaki herkes Elia'yı takımda görmek ister. Yalan söylemeyeceğim, Elia'yı gerçekten takımımımda görmek istiyorum." dedi.

Rankovic, konuşmasının devamında Elia ile bir görüşme yaptığını itiraf ederken, "Elbette görüşme yaptım ki bu bilinen birşey. Burada insanlar onun transferiyle bir hayli meşgul. Elia hala bir profesyönel ve çok formda. Şu an için sadece umut ediyorum." dedi.

"PARA SORUN DEĞİL"
Öte yandan Rankovic, "Elia'nın transferinin parayla ilgili bir durum olduğunu sanmıyorum. Onun kalbine dokunabilirsin, bence bir şansımız var." yorumunu yaptı.

3 KULÜP İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Twente, Panathinaikos ve Fenerbahçe'nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği kaydedildi.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 14:08
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