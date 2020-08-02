Koşukavak: Teklif yok - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Koşukavak: Teklif yok

Koşukavak: Teklif yok

Koşukavak: Teklif yok

Altay'dan ayrılan teknik direktör , 'den teklif almadığını açıkladı.

Altay'dan ayrılan , F.Bahçe'den teklif almadığını açıkladı. "İki kulüp başkanı arasında 15 Mart'ta gerçekleşen görüşmenin haricinde F.Bahçe'den tarafıma herhangi bir teklif ve talep gelmemiştir" diyen Koşukavak'ın adı futbol direktörlüğü için geçiyordu.
  1. 2.8.2020
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