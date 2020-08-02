‘Elia için Fenerbahçe devrede’
Başakşehir ile kontratı biten Eljero Elia ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtildi. Voetbol Primeur'a konuşan ADO Den Haag'ın teknik patronu Rankovic, "Elia'yı tüm ADO çok istiyor. Yalan söylemeyeceğim, ben de istiyorum. Neler olacağını göreceğiz" dedi.
- 2.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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