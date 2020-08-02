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02 Ağustos 2020, Pazar
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‘Elia için devrede’

‘Elia için Fenerbahçe devrede’

ile kontratı biten ile 'nin de ilgilendiği belirtildi. 'a konuşan ADO 'ın teknik patronu Rankovic, "Elia'yı tüm ADO çok istiyor. Yalan söylemeyeceğim, ben de istiyorum. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

ile kontratı biten ile 'nin de ilgilendiği belirtildi. 'a konuşan ADO 'ın teknik patronu Rankovic, "Elia'yı tüm ADO çok istiyor. Yalan söylemeyeceğim, ben de istiyorum. Neler olacağını göreceğiz" derken, haberde oyuncu ile ADO dışında Twente, Pana ve F.Bahçe'nin de ilgilendiği vurgulandı. Kanatta oynayan 33 yaşındaki Elia bu sezon 3 gol+2 asist üretmişti.
  1. 2.8.2020
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