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30 Temmuz 2020, Perşembe
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davası ’ta

Giuliano davası CAS’ta

F.Bahçe, 10.5 milyon euro'ya 'a sattığı 'nun 6.2 milyon euro'luk taksidini alamadığı için Suudi kulübüne ihtarname göndermişti.

F.Bahçe, 10.5 milyon euro'ya 'a sattığı 'nun 6.2 milyon euro'luk taksidini alamadığı için Suudi kulübüne ihtarname göndermişti. Dava 'a taşındı. 14 Ağustos'taki duruşma öncesi Al Nasr yöneticisi Al-Amir, "F.Bahçe'ye borcumuz 6.2 değil 4.5 milyon euro. Al Nasr, ödemeleri geciktirdiği için faiz kararına itiraz ediyor" dedi.

  1. 30.7.2020
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