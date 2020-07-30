Giuliano davası CAS’ta

F.Bahçe, 10.5 milyon euro'ya Al Nasr'a sattığı Giuliano'nun 6.2 milyon euro'luk transfer taksidini alamadığı için Suudi kulübüne ihtarname göndermişti. Dava CAS'a taşındı. 14 Ağustos'taki duruşma öncesi Al Nasr yöneticisi Al-Amir, "F.Bahçe'ye borcumuz 6.2 değil 4.5 milyon euro. Al Nasr, ödemeleri geciktirdiği için faiz kararına itiraz ediyor" dedi.