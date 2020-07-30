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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Bayramlaşma pazartesi günü

Bayramlaşma pazartesi günü

F.Bahçe'de bayramlaşma töreni 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

F.Bahçe'de bayramlaşma töreni 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. Kurban Bayramı'nın 4. günü yapılacak bayramlaşmanın bu yıl Tesisleri'nde 10.30-12.30 saatleri arasında Kovid-19 önlemleri dikkate alınarak, açık havada gerçekleştirileceği kaydedildi.

  1. 30.7.2020
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