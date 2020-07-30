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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Datome’den forma jesti

Datome’den forma jesti

'nun eski oyuncusu , Ünitesi'nde görev yaparken kendi adının yazdığı tulum giyen hemşire 'a forma hediye etti.

'nun eski oyuncusu , Ünitesi'nde görev yaparken kendi adının yazdığı tulum giyen hemşire 'a forma hediye etti. İmzalı formayı alan Altaş, özenle saklayacağını belirtti.

  1. 30.7.2020
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