Kaan Ayhan savaşı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kaan Ayhan savaşı!

savaşı!

Kaan Ayhan savaşı!

, 'lu için bastırıyor. Milli futbolcunun babası , Fenerbahçe'nin yanı sıra 'ın da oğluyla ilgilendiğini doğrularken, "'de oynamaya sıcak bakıyor" dedi. Bonservisi 2.5 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldızı ikna etmek için yönetim yoğun çaba harcıyor. Kaan; sağ bek, stoper ve ön libero oynayabiliyor.

, 'lu için bastırıyor. Milli futbolcunun babası , Fenerbahçe'nin yanı sıra 'ın da oğluyla ilgilendiğini doğrularken, "'de oynamaya sıcak bakıyor" dedi. Bonservisi 2.5 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldızı ikna etmek için yönetim yoğun çaba harcıyor. Kaan; sağ bek, stoper ve ön libero oynayabiliyor.

  1. 25.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaan Ayhan savaşı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA