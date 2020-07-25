Kaan Ayhan savaşı!

Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf'lu Kaan Ayhan için bastırıyor. Milli futbolcunun babası Erol Ayhan, Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da oğluyla ilgilendiğini doğrularken, "Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor" dedi. Bonservisi 2.5 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldızı ikna etmek için yönetim yoğun çaba harcıyor. Kaan; sağ bek, stoper ve ön libero oynayabiliyor.