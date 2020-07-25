Kaan Ayhan savaşı!
Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf'lu Kaan Ayhan için bastırıyor. Milli futbolcunun babası Erol Ayhan, Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da oğluyla ilgilendiğini doğrularken, "Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor" dedi. Bonservisi 2.5 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldızı ikna etmek için yönetim yoğun çaba harcıyor. Kaan; sağ bek, stoper ve ön libero oynayabiliyor.
Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf'lu Kaan Ayhan için bastırıyor. Milli futbolcunun babası Erol Ayhan, Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da oğluyla ilgilendiğini doğrularken, "Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor" dedi. Bonservisi 2.5 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldızı ikna etmek için yönetim yoğun çaba harcıyor. Kaan; sağ bek, stoper ve ön libero oynayabiliyor.
- 25.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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