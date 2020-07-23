Gustavo'nun talipleri artıyor! Lyon'un ardından... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçeli yıldızın talipleri artıyor! Lyon'un ardından...

Gustavo'nun talipleri artıyor! 'un ardından...

Gustavo'nun talipleri artıyor! Lyon'un ardından...

'de istikrarsız geçen sezonun öne çıkan isimlerinden olan Luiz Gustavo'ya 'un ardından bir diğer Fransız ekibi da talip oldu. Ayrıca Brezilyalı yıldızla ilgilenen takımlar kervanına 'den Leeds United da katıldı.

'nin yıldız oyuncusu Gustavo, Fransız kulüplerinin yakın takibinde. Takvim'de yer alan habere göre Brezilyalı oyuncuyla bir süredir ilgilenen 'un ardından bu kez de 'nun devreye girdiği gelen bilgiler arasında.

Lyon, Gustavo için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklifte bulunurken Monaco'nun vereceği rakam merakla bekleniyor. Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Monaco'nun Gustavo'yu ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.

Bu arada İngiliz kulüplerinin de Gustavo ile yakından ilgilendiği ortaya çıkarken 'e yükselen Leeds'in de Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı belirlendi.

Fransız basını da özellikle Olympique Lyon'un oyuncuya olan ilgisini manşetlerine taşıdı...


haberin devamı

  1. 23.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gustavo'nun talipleri artıyor! Lyon'un ardından... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA