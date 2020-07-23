Gustavo'nun talipleri artıyor! Lyon'un ardından...
Fenerbahçe'de istikrarsız geçen sezonun öne çıkan isimlerinden olan Luiz Gustavo'ya Lyon'un ardından bir diğer Fransız ekibi Monaco da talip oldu. Ayrıca Brezilyalı yıldızla ilgilenen takımlar kervanına İngiltere'den Leeds United da katıldı.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Gustavo, Fransız kulüplerinin yakın takibinde. Takvim'de yer alan habere göre Brezilyalı oyuncuyla bir süredir ilgilenen Lyon'un ardından bu kez de Monaco'nun devreye girdiği gelen bilgiler arasında.
Lyon, Gustavo için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklifte bulunurken Monaco'nun vereceği rakam merakla bekleniyor. Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Monaco'nun Gustavo'yu ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.
Bu arada İngiliz kulüplerinin de Gustavo ile yakından ilgilendiği ortaya çıkarken Premier Lig'e yükselen Leeds'in de Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı belirlendi.
Fransız basını da özellikle Olympique Lyon'un oyuncuya olan ilgisini manşetlerine taşıdı...
- 23.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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