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17 Temmuz 2020, Cuma
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İşte Kruse’nin yeni adresi

İşte Kruse’nin yeni adresi

Kanarya ile 2022'de bitecek sözleşmesini tek taraflı fesheden ve 'ya dönen 'nin yeni adresi belli oldu.

Kanarya ile 2022'de bitecek sözleşmesini tek taraflı fesheden ve 'ya dönen Max Kruse'nin yeni adresi belli oldu. Alman basını, 32 yaşındaki futbolcunun Bundesliga takımlarından Union ile görüşme halinde olduğunu ve büyük ölçüde anlaşma sağladığını yazdı. Alman ekibinin futbol direktörü Oliver Ruhnert de konuyla ilgili, "Kişisel yorum yapmıyorum" ifadesini kullandı.

  1. 17.7.2020
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