İşte Kruse’nin yeni adresi
Kanarya ile 2022'de bitecek sözleşmesini tek taraflı fesheden ve Almanya'ya dönen Max Kruse'nin yeni adresi belli oldu.
Kanarya ile 2022'de bitecek sözleşmesini tek taraflı fesheden ve Almanya'ya dönen Max Kruse'nin yeni adresi belli oldu. Alman basını, 32 yaşındaki futbolcunun Bundesliga takımlarından Union Berlin ile görüşme halinde olduğunu ve büyük ölçüde anlaşma sağladığını yazdı. Alman ekibinin futbol direktörü Oliver Ruhnert de konuyla ilgili, "Kişisel yorum yapmıyorum" ifadesini kullandı.
- 17.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Kruse’nin yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.