İşte Kruse’nin yeni adresi

Kanarya ile 2022'de bitecek sözleşmesini tek taraflı fesheden ve Almanya'ya dönen Max Kruse'nin yeni adresi belli oldu. Alman basını, 32 yaşındaki futbolcunun Bundesliga takımlarından Union Berlin ile görüşme halinde olduğunu ve büyük ölçüde anlaşma sağladığını yazdı. Alman ekibinin futbol direktörü Oliver Ruhnert de konuyla ilgili, "Kişisel yorum yapmıyorum" ifadesini kullandı.