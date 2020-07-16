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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Kaan&Kenan’a takas formülü

Kaan&Kenan’a takas formülü

'lu ve için görüşmeler sürüyor.

'lu ve için görüşmeler sürüyor. İki oyuncunun da Türk statüsünde olması bu transferi cazip kılarken, yönetimin Alman ekibine paranın yanı sıra Zanka ve Frey'i de takas olarak teklif edeceği ileri sürüldü. Sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre, özellikle sağ bek Kaan'ı kadroya katmayı çok istiyor.
  1. 16.7.2020
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