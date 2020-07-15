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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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'nin gözdesi Ajax ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin gözdesi Muhammed Kudus Ajax ile anlaştı!

Gençleşme politikası kapsamında 19 yaşındaki yıldız adayı 'ün transferi için bir süredir uğraş veren 'ye kötü haber geldi. Ganalı golcü, Hollandalı Eredevise ekiplerinden Ajax ile anlaşma sağladı.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren 'de şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumunda bulunan , Ajax ile anlaşma sağladı. ekibinin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı genç yıldız adayı için 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

, Danimarka Ligi takımlarından Nordsjaelland'da forma giyiyordu. Genç forvet, bu sezon takımı ile çıktığı 28 resmi maçta, takımına 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Genç forvet, son derece çevik bir yapıya sahip olmasıyla, birçok İngiliz ve Alman kulübünün ilgisini çekti.

  1. 15.07.2020
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