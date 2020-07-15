Fenerbahçe'nin gözdesi Muhammed Kudus Ajax ile anlaştı!
Gençleşme politikası kapsamında 19 yaşındaki yıldız adayı Muhamed Kudüs'ün transferi için bir süredir uğraş veren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Ganalı golcü, Hollandalı Eredevise ekiplerinden Ajax ile anlaşma sağladı.
Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumunda bulunan Muhamed Kudüs, Ajax ile anlaşma sağladı. Hollanda Ligi ekibinin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı genç yıldız adayı için 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Muhammed Kudus, Danimarka Ligi takımlarından Nordsjaelland'da forma giyiyordu. Genç forvet, bu sezon takımı ile çıktığı 28 resmi maçta, takımına 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Genç forvet, son derece çevik bir yapıya sahip olmasıyla, birçok İngiliz ve Alman kulübünün ilgisini çekti.
- 15.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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