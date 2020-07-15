Fenerbahçe'nin gözdesi Muhammed Kudus Ajax ile anlaştı!

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumunda bulunan Muhamed Kudüs, Ajax ile anlaşma sağladı. Hollanda Ligi ekibinin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı genç yıldız adayı için 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.





Muhammed Kudus, Danimarka Ligi takımlarından Nordsjaelland'da forma giyiyordu. Genç forvet, bu sezon takımı ile çıktığı 28 resmi maçta, takımına 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Genç forvet, son derece çevik bir yapıya sahip olmasıyla, birçok İngiliz ve Alman kulübünün ilgisini çekti.