Fenerbahçe ve Galatasaray Alpaslan Öztürk'ün peşinde! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Transfer savaşı başladı! Süper Lig'in yıldızı...

ve 'ün peşinde!

Fenerbahçe ve Galatasaray Alpaslan Öztürk'ün peşinde!

Bir süredir stoper arayışında olan , 'ü gündemine almıştı. 'nun başrolü oynadığı transferde sarı-lacivertli takıma rakip çıktı. Ezeli rakip 'ın 26 yaşındaki savunma oyuncusu için devreye girdiği öğrenildi.

Yerli oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler şu ana kadar ve İsmail Yüksek transferlerini bitirdi. operasyonuna devam eden 'de 'nin başarılı futbolcusu için temaslar sürüyor.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE!
ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper için 'nun sürekli iletişim halinde olduğu kaydedildi.

GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ!
Mert Hakan Yandaş'ı rakibine kaptıran 'ın Alpaslan'ın peşine düştüğü ve transferi noktalamak istediği ifade edildi. 'e yabancı kuralının gelmesiyle birlikte kaliteli yerli isimleri hedef olarak belirleyen sarı-kırmızılı kurmayların 26 yaşındaki futbolcu için şartları zorlayacağı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR NABIZ YOKLUYOR!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı verdiği Alpaslan Öztürk için 'in de nabız yokladığı ifade edildi.

  1. 15.07.2020
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