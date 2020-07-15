Fenerbahçe ve Galatasaray Alpaslan Öztürk'ün peşinde!
Bir süredir stoper arayışında olan Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk'ü gündemine almıştı. Emre Belözoğlu'nun başrolü oynadığı transferde sarı-lacivertli takıma rakip çıktı. Ezeli rakip Galatasaray'ın 26 yaşındaki savunma oyuncusu için devreye girdiği öğrenildi.
Yerli oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler şu ana kadar Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek transferlerini bitirdi. Transfer operasyonuna devam eden Fenerbahçe'de Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk için temaslar sürüyor.
EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE!
İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper için Emre Belözoğlu'nun sürekli iletişim halinde olduğu kaydedildi.
GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ!
Mert Hakan Yandaş'ı rakibine kaptıran Galatasaray'ın Alpaslan'ın peşine düştüğü ve transferi noktalamak istediği ifade edildi. Süper Lig'e yabancı kuralının gelmesiyle birlikte kaliteli yerli isimleri hedef olarak belirleyen sarı-kırmızılı kurmayların 26 yaşındaki futbolcu için şartları zorlayacağı belirtildi.
BAŞAKŞEHİR NABIZ YOKLUYOR!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı verdiği Alpaslan Öztürk için Medipol Başakşehir'in de nabız yokladığı ifade edildi.
- 15.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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