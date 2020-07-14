Fenerbahçe geçen sezonu bile arattı!
Sivas’a evinde yenilerek büyük fırsat tepen sarı-lacivertliler bu hafta Beşiktaş’a konuk olacak. Derbi de kaybedilirse Avrupa kapısı büyük oranda kapanacak. Geçen yıl 6. olduğu ‘kabus sezonu’ndan belki de daha kötü bir yerde ligi bitirecek.
Kadıköy'de Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yüzler gülmüyor. Sarı-lacivertliler bu yenilgiyle ligi ilk 4'te bitirme şansını zora soktu. Son iki haftaya 50 puanla 7'nci sırada giren Kanarya bu hafta derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Son maç ise iç sahada düşme potasında yer alan Çaykur Rizespor'la... Hiç değilse UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen takımın bu iki maçı da kazanması, üstünde yer alan rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekiyor. Bu da hiç kolay görünmüyor.
BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA YENMESİ GEREK
Olumsuz senaryoda ise Fenerbahçe'nin ligi geçen sezondan daha kötü bir derece ile bitirmesi gündemde... Beşiktaş derbisi kaybedilir, Galatasaray ve Alanyaspor da maçlarını kazanırsa Kanarya ligi 7'nci bitirecek. Sarı-lacivertliler, 'kabus sezonu' olarak tarihe geçen ve uzun süre düşme potasında gezindiği geçen yıl bile ligi daha az puan almasına rağmen 6. sırada tamamlamıştı. Teknik heyetin, oyuncuları Beşiktaş derbisinin son fırsat olduğu konusunda uyarması bekleniyor.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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