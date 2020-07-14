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14 Temmuz 2020, Salı
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geçen sezonu bile arattı!

Fenerbahçe geçen sezonu bile arattı!

’a evinde yenilerek büyük fırsat tepen sarı-lacivertliler bu hafta ’a konuk olacak. Derbi de kaybedilirse Avrupa kapısı büyük oranda kapanacak. Geçen yıl 6. olduğu ‘kabus sezonu’ndan belki de daha kötü bir yerde ligi bitirecek.

'de Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 'de yüzler gülmüyor. Sarı-lacivertliler bu yenilgiyle ligi ilk 4'te bitirme şansını zora soktu. Son iki haftaya 50 puanla 7'nci sırada giren Kanarya bu hafta derbide 'a konuk olacak. Son maç ise iç sahada düşme potasında yer alan 'la... Hiç değilse Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen takımın bu iki maçı da kazanması, üstünde yer alan rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekiyor. Bu da hiç kolay görünmüyor.

BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA YENMESİ GEREK
Olumsuz senaryoda ise Fenerbahçe'nin ligi geçen sezondan daha kötü bir derece ile bitirmesi gündemde... Beşiktaş derbisi kaybedilir, ve da maçlarını kazanırsa Kanarya ligi 7'nci bitirecek. Sarı-lacivertliler, 'kabus sezonu' olarak tarihe geçen ve uzun süre düşme potasında gezindiği geçen yıl bile ligi daha az puan almasına rağmen 6. sırada tamamlamıştı. Teknik heyetin, oyuncuları Beşiktaş derbisinin son fırsat olduğu konusunda uyarması bekleniyor.

  1. 14.7.2020
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