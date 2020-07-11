Schalke’nin elması Ömer

Schalke 04'ün yeni sezon için genç elmaslar aradığı ve Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ı da listesine aldığı belirtildi. Derwesten, 16 yaşındaki Beyaz'dan 'mücevher' olarak bahsetti. Ancak F.Bahçe'nin oyuncusunu bırakmayı düşünmediği de bildirildi.