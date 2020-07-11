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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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’nin elması Ömer

Schalke’nin elması Ömer

 04'ün için genç elmaslar aradığı ve 'ı da listesine aldığı belirtildi.

04'ün için genç elmaslar aradığı ve 'ı da listesine aldığı belirtildi. Derwesten, 16 yaşındaki Beyaz'dan 'mücevher' olarak bahsetti. Ancak F.Bahçe'nin oyuncusunu bırakmayı düşünmediği de bildirildi.

  1. 11.7.2020
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