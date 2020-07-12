Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz sürprizi! İşte Sivasspor maçı ilk 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık... Pandemi sonrası Kadıköy'de oynadığı 3 maçı da kazanan Kanarya'da hedef seriyi devam ettirerek sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek. Haftaya 50 puanla 7. sırada giren sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde ligi 3. bitirmek için de ümitlenecek. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son idmanda yer alan Tolga Ciğerci için kararı teknik heyet maçtan önce verecek. Dört maçtır kazanamayan (2B / 2M) ve üçüncü sırayı tehlikeye atan konuk Sivasspor ise kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Ömer Faruk Beyaz, Rodrigues, Muriç

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Fernando, Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabare



OZAN STOPERDE

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda stoperde Falette'nin yanında Ozan'ın şans bulması bekleniyor. Diğer aday ise Gustavo. Tolgay orta sahada forma giyecek.



ÖMER FARUK BEYAZ İLK KEZ!

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın bu akşamki Sivasspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor. 2003 doğumlu futbolcu böylece kariyerinde ilk kez A Takım'la resmi bir müsabakaya çıkacak.



DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan Muriqi, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci bu akşam da forma giyip sarı kart görmeleri durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. Teknik heyet 4 oyuncuyu da uyararak sert hareketlerden kaçınmalarını istedi.





İki takım lig tarihinde ise 27 kez karşılaştı. Fenerbahçe galibiyetlerde 17-5 üstün. 5 maç berabere sonuçlandı.



Kanarya, Sivasspor ile İstanbul'da oynadığı son 5 lig maçını kazandı. Geçen sezonki mücadele 2-1 bitmişti.