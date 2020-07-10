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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! 6 transfer birden...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Gelecek sezondan itibaren Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu, transferde ince eleyip sık dokuyor... Öte yandan Emre'nin, Fenerbahçe yönetiminin geçmiş sezonlarda yaptığı gibi 'kötü kadro mühendisliği' yapmaması bekleniyor. Bu bağlamda kritik 6 mevki için nokta atışı yapılması hedefleniyor. İşte detaylar...
10 Temmuz 2020 Cuma 09:39
Güncelleme: 10.07.2020 09:41
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Türkiye'nin en pahalı üç kadrosundan birine sahip olmasına rağmen, hatalı 'kadro mühendisliği' nedeniyle sezonun neredeyse tamamında yokluklarla boğuşan ve bunun sonucunda bütün kupalara erken veda eden Fenerbahçe'de herkes gözünü transfer mevsimine çevirmiş durumda.
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Taraftarlar hemen her maçta 'orijinal mevkilerinde oynamayan devşirme' futbolcularla sahaya çıkan takımda artık bu görüntüleri görmek istemiyor.
Sezon bitimiyle birlikte sportif direktörlüğe geçiş yaparak transferlerde söz sahibi konumuna gelecek Emre Belözoğlu'nun öncelikle 6 mevkiye oyuncu alması gerektiği görüşünde birleşiliyor.
Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertli takımda transfer yapılması gereken bölgeleri ve gerekçelerini şöyle açıklamak mümkün:
SOL BEK: Mevkinin tek adamı Hasan Ali uzun süre sakatlık nedeniyle oynayamadığı için bu bölgede asıl bölgesi sağ bek olan Dirar'a görev verildi, bu da savunmanın aksamasına yol açtı.