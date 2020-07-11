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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Perotti hamlesi

Perotti hamlesi

, İtalyan ekibinin gözden çıkardığı sol açık için görüşmeleri başlattı. 31 yaşındaki oyuncu anlaşma sağlanırsa kadroya dahil edilecek

Kanatlara iki takviye planlayan 'nin AS Roma forması giyen için resmi teklif yaptığı bildirildi. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler halen devam ediyor. 'in de forma giydiği Roma 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen Diego Perotti'yi gelecek sezonki kadro planlamasında düşünmüyor. Bu yüzden gelen tekliflere sıcak bakıyor. 'dan da talipleri olan 31 yaşındaki Arjantinli oyuncunun, kulübünde 2.8 milyon euro net ücret kazandığı ifade edildi.

ÇOK SIK SAKATLANIYOR!

Genoa'dan 2016 yılında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya olan kanat oyuncusu, bu sezon 21 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Perotti'nin kabarık sakatlık geçmişi tek can sıkan nokta. Arjantinli futbolcu, son iki sezonda başta adale olmak üzeri baldır, kas, karın ve bilek rahatsızlıkları nedeniyle tam 37 maç kaçırdı. Transfer gerçekleşirse tangocunun sıkı sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.

10 NUMARA DA OYNUYOR

Topla dripling yapmayı ve adam eksiltmeyi seven Diego Perotti, iki kanadın yanı sıra on numara pozisyonunda da oynuyor. Serie A'da 144 maça çıkan ve 29 gol+25 asistlik performans sergileyen tangocu, Sevilla formasıyla boy gösterdiği 'da da 116 maçta 9 gol atıp, 19 asist gerçekleştirdi.

  1. 11.7.2020
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