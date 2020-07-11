Perotti hamlesi
Fenerbahçe, İtalyan ekibinin gözden çıkardığı sol açık için görüşmeleri başlattı. 31 yaşındaki oyuncu anlaşma sağlanırsa kadroya dahil edilecek
Kanatlara iki takviye planlayan Fenerbahçe'nin AS Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptığı bildirildi. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler halen devam ediyor. Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen Diego Perotti'yi gelecek sezonki kadro planlamasında düşünmüyor. Bu yüzden gelen tekliflere sıcak bakıyor. İtalya'dan da talipleri olan 31 yaşındaki Arjantinli oyuncunun, kulübünde 2.8 milyon euro net ücret kazandığı ifade edildi.
ÇOK SIK SAKATLANIYOR!
Genoa'dan 2016 yılında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan kanat oyuncusu, bu sezon 21 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Perotti'nin kabarık sakatlık geçmişi tek can sıkan nokta. Arjantinli futbolcu, son iki sezonda başta adale olmak üzeri baldır, kas, karın ve bilek rahatsızlıkları nedeniyle tam 37 maç kaçırdı. Transfer gerçekleşirse tangocunun sıkı sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.
10 NUMARA DA OYNUYOR
Topla dripling yapmayı ve adam eksiltmeyi seven Diego Perotti, iki kanadın yanı sıra on numara pozisyonunda da oynuyor. Serie A'da 144 maça çıkan ve 29 gol+25 asistlik performans sergileyen tangocu, Sevilla formasıyla boy gösterdiği La Liga'da da 116 maçta 9 gol atıp, 19 asist gerçekleştirdi.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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