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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Max Kruse, Union Berlin’e

Kanarya ile yolları ayıran 'nin Bundesliga ekiplerinden Union 'e olacağı iddia edildi.

Kanarya ile yolları ayıran 'nin Bundesliga ekiplerinden Union 'e olacağı iddia edildi. Sezonu 11'inci bitiren Berlin ekibinin 32 yaşındaki yıldız ile anlaştığı belirtiliyor. Eski kulübü Bremen'den de Kruse açıklaması geldi. Sportif direktör Baumann, " hiçbir şeye olmaz diyemeyiz" derken, teknik patron Kohfeldt, "Max'ı severim ama bu konuyu henüz düşünmedim" yorumunu yaptı.
  1. 11.7.2020
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