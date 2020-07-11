Alex yeni hocayı açıkladı!

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Efsane isim, sarı-lacivertli takımdan teklif alıp almadığı sorusuna, "Teknik direktörlük için bir davet geleceğine inanmıyorum. Çünkü Emre ile iyi bir ilişkim var, onunla uzun süre birlikte oynadık, sürekli görüşüyoruz ve bu konu hakkında bana birşey söylemedi" yanıtını verdi. Alex, Fenerbahçe'nin yeni hocası konusunda ise, "Sanırım başarılı bir Türk teknik direktörün peşindeler" dedi. Bu açıklama ile gözler bir kez daha Erol Bulut ile Okan Buruk'a döndü. Yönetimin iki isimden birini takımın başına getireceği ifade ediliyor.

6 SENE KUPA KALDIRMAMAK KARMAŞIK BİR DURUM

Alex, Demir Grup Sivasspor'un ligde bu sezon yakaladığı çıkışı överken, Fenerbahçe için, "Fenerbahçe bu sezon çok kapandı ve 6 sene herhangi bir kupa kaldırmamak onlar için karmaşık bir duruma neden oldu." yorumunu yaptı

JAILSON'DAN STOPER OLMAZ

Alex, ısrarla stoperde denenen Jailson için de 'boşa uğraşmayın' mesajı yolladı. Sambacı, "Jailson şu anda gerçek mevkiinde oynamıyor. Gremio'da, orta sahada iyi bir performans sergiliyordu. Aslında, F.Bahçe kariyerine başladığında iyiydi. Ancak, F.Bahçe stopersiz sezonunda onu değerlendirdi. O, bir savunmacı olarak oynayacak futbol karakterine sahip değil" dedi.