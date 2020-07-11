Alex yeni hocayı açıkladı!
Fener’in efsanesi, ‘Sanırım bir Türk teknik direktörün peşindeler’ dedi. Gözler bir kez daha Erol Bulut ile Okan Buruk’a çevrildi.
Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Efsane isim, sarı-lacivertli takımdan teklif alıp almadığı sorusuna, "Teknik direktörlük için bir davet geleceğine inanmıyorum. Çünkü Emre ile iyi bir ilişkim var, onunla uzun süre birlikte oynadık, sürekli görüşüyoruz ve bu konu hakkında bana birşey söylemedi" yanıtını verdi. Alex, Fenerbahçe'nin yeni hocası konusunda ise, "Sanırım başarılı bir Türk teknik direktörün peşindeler" dedi. Bu açıklama ile gözler bir kez daha Erol Bulut ile Okan Buruk'a döndü. Yönetimin iki isimden birini takımın başına getireceği ifade ediliyor.
6 SENE KUPA KALDIRMAMAK KARMAŞIK BİR DURUM
Alex, Demir Grup Sivasspor'un ligde bu sezon yakaladığı çıkışı överken, Fenerbahçe için, "Fenerbahçe bu sezon çok kapandı ve 6 sene herhangi bir kupa kaldırmamak onlar için karmaşık bir duruma neden oldu." yorumunu yaptı
JAILSON'DAN STOPER OLMAZ
Alex, ısrarla stoperde denenen Jailson için de 'boşa uğraşmayın' mesajı yolladı. Sambacı, "Jailson şu anda gerçek mevkiinde oynamıyor. Gremio'da, orta sahada iyi bir performans sergiliyordu. Aslında, F.Bahçe kariyerine başladığında iyiydi. Ancak, F.Bahçe stopersiz sezonunda onu değerlendirdi. O, bir savunmacı olarak oynayacak futbol karakterine sahip değil" dedi.
- 11.7.2020
- Süper Lig'i sallamışlardı... Müthiş ikili Galatasaray'da buluşuyor!
- Pandemi sonrası Ferdi Kadıoğlu kasırgası! Süper Lig'i sallıyor
- Galatasaraylıları yıkan liste! Dibe vurdular...
- Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...
- Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Yabancı kuralının ardından 5 bomba birden...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alex yeni hocayı açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.