Hakem değişti
TFF, F.Bahçe-Sivasspor maçında Abdülkadir Bitigen’in yerine Ali Palabıyık’ı görevlendirdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hakem kadrosu değiştirildi. TFF'den yapılan duyuruda daha önce Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği açıklanan karşılaşmada Ali Palabıyık'ın görev yapacağı bildirildi. TFF, perşembe günü yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde üst klasman hakemlerinden birinin test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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