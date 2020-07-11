Hakem değişti

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hakem kadrosu değiştirildi. TFF'den yapılan duyuruda daha önce Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği açıklanan karşılaşmada Ali Palabıyık'ın görev yapacağı bildirildi. TFF, perşembe günü yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde üst klasman hakemlerinden birinin test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.