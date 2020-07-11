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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Hakem değişti

Hakem değişti

, F.Bahçe-Sivasspor maçında ’in yerine ’ı görevlendirdi.

'de 'nin Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hakem kadrosu değiştirildi. 'den yapılan duyuruda daha önce 'in yöneteceği açıklanan karşılaşmada 'ın görev yapacağı bildirildi. TFF, perşembe günü yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde üst klasman hakemlerinden birinin test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

  1. 11.7.2020
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