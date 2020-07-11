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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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’nin ekürisi kim?

Falette’nin ekürisi kim?

maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Samandıra'da dün yapılan idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Samandıra'da dün yapılan idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Savunmada 'in yokluğunda 'nin yanında kimin görev yapacağı ise merak konusu. Teknik heyetin bu mevkide ya da Luiz Gustavo'ya şans vermesi bekleniyor. Takım bugün son çalışmasını yapıp tesislerde kampa girecek.

  1. 11.7.2020
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