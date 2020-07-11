Defansa Naldo
Büyük sıkıntı yaşanan savunmaya da arayış sürüyor. Naldo ile söz kesildiği iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncunun, Espanyol ile kontrat yenilemeyeceği ifade edilirken, yeni adresinin F.Bahçe olacağı aktarıldı.
Büyük sıkıntı yaşanan savunmaya da arayış sürüyor. Naldo ile söz kesildiği iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncunun, Espanyol ile kontrat yenilemeyeceği ifade edilirken, yeni adresinin F.Bahçe olacağı aktarıldı. Tecrübeli stopere 3 yıllık teklif yapıldığı belirtiliyor. Naldo bu sezon 17 kez forma giydiği La Liga'da 1 asist gerçekleştirdi.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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