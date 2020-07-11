Defansa Naldo

Büyük sıkıntı yaşanan savunmaya da arayış sürüyor. Naldo ile söz kesildiği iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncunun, Espanyol ile kontrat yenilemeyeceği ifade edilirken, yeni adresinin F.Bahçe olacağı aktarıldı. Tecrübeli stopere 3 yıllık teklif yapıldığı belirtiliyor. Naldo bu sezon 17 kez forma giydiği La Liga'da 1 asist gerçekleştirdi.