Fenerbahçe Juan Jesus'ta mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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Fenerbahçe Juan Jesus'ta mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir listesinde bulunan Brezilyalı stoper Juan Jesus'ta mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulübün, İtalyan devi Roma'ya ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

10 Temmuz 2020 Cuma 08:30
Fenerbahçe Juan Jesus'ta mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe ilk yabancı transferini gerçekleştirmeye artık çok yakın...

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Fenerbahçe Juan Jesus'ta mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Takvim'de yer alan habere göre bir süredir Roma'nın 29 yaşındaki stoperi Juan Jesus ile ilgilenen sarı-lacivertli yöneticiler sonunda bu hem İtalyan kulübü hem de Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Juan Jesus'ta mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Roma 1 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı stoperi yeni sezonda kadroda düşünmediği için bu transferin bitmesi kolay oldu.

Fenerbahçe Juan Jesus'ta mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçeli yöneticiler Roma ile yaptığı görüşmede İtalyan kulübünü 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle ikna etmeyi başardı. Sambacı yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Juan Jesus yılda 2 milyon Euro alacak.

Fenerbahçe Juan Jesus'ta mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Roma'da 4 sezondur forma giyen Brezilyalı futbolcu bu sezon sadece 4 kez oynarken yedek kulübesinin gediklisi oldu.

Fenerbahçe Juan Jesus'ta mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Sadece 4 resmi maçta oynayan Brezilyalı futbolcu hiçbir zaman teknik direktör Paulo Fonseca'nın gözüne girmeyi başaramadı.

Fenerbahçe Juan Jesus'ta mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli
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