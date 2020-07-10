Jailson’a ilgi var
Gözden düşen ve Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ileri sürülen Jailson'un menajeri Rodrigo Severo'dan açıklama geldi.
Gözden düşen ve Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ileri sürülen Jailson'un menajeri Rodrigo Severo'dan açıklama geldi. 24 yaşındaki sambacıya bazı talipler olduğunu belirten Severo, "Avrupa kulüplerinin Jailson'a ilgisi var. Transfer dönemi ariferisinde bu tür gelişmeler yaşanır. Ancak şu an resmileşen bir teklif yok" dedi. Sarı-lacivertli yönetimin, 2022'ye kadar sözleşmesi olan Jailson'dan en az 5 milyon euro bonservis geliri beklediği belirtiliyor.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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