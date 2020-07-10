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10 Temmuz 2020, Cuma
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’a ilgi var

Jailson’a ilgi var

Gözden düşen ve 'den ayrılmak istediği ileri sürülen 'un menajeri 'dan açıklama geldi.

Gözden düşen ve 'den ayrılmak istediği ileri sürülen 'un menajeri Rodrigo Severo'dan açıklama geldi. 24 yaşındaki sambacıya bazı talipler olduğunu belirten Severo, "Avrupa kulüplerinin Jailson'a ilgisi var. dönemi ariferisinde bu tür gelişmeler yaşanır. Ancak şu an resmileşen bir teklif yok" dedi. Sarı-lacivertli yönetimin, 2022'ye kadar sözleşmesi olan Jailson'dan en az 5 milyon euro bonservis geliri beklediği belirtiliyor.

  1. 10.7.2020
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