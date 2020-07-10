Jailson’a ilgi var

Gözden düşen ve Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ileri sürülen Jailson'un menajeri Rodrigo Severo'dan açıklama geldi. 24 yaşındaki sambacıya bazı talipler olduğunu belirten Severo, "Avrupa kulüplerinin Jailson'a ilgisi var. Transfer dönemi ariferisinde bu tür gelişmeler yaşanır. Ancak şu an resmileşen bir teklif yok" dedi. Sarı-lacivertli yönetimin, 2022'ye kadar sözleşmesi olan Jailson'dan en az 5 milyon euro bonservis geliri beklediği belirtiliyor.