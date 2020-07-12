Tahir Karapınar'dan derbi yorumu!
Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar, 2-1 kaybedilen Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karapınar, derbide kendilerini affettireceklerini söyledi.
Fenerbahçe'nin Avrupa hedefinden uzaklaştığının altını çizen Karapınar, "Çok zor bir süreç, mağlup olduk! Bu maçı kazanabileceğimizden çok ümitliydik. Basit goller yedik. Beşiktaş maçında inşallah taraftarımıza kendimizi affettiririz. Avrupa hedefimizden biraz uzaklaştık ama kalan iki maçı da kazanarak sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Rotasyon kadromuz çok kuvvetli değil" dedi.
Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu hakkında konuşan Karapınar, "Genç futbolculardan memnunuz. Ömer de iyi oynadı, risk aldı, cesaretli oynadı ama skor olarak geriye düştükten sonra hamle yaparak Emre'yi oyuna sokmak istedik. Ferdi'den de memnunuz ve o da elinden gelen her şeyi yapıyor" şeklinde konuştu.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 23:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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