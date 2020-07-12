Tahir Karapınar'dan derbi yorumu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Tahir Karapınar'dan derbi yorumu!

'dan derbi yorumu!

Tahir Karapınar'dan derbi yorumu!

'de , 2-1 kaybedilen maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karapınar, derbide kendilerini affettireceklerini söyledi.

teknik direktörü , 'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Avrupa hedefinden uzaklaştığının altını çizen Karapınar, "Çok zor bir süreç, mağlup olduk! Bu maçı kazanabileceğimizden çok ümitliydik. Basit goller yedik. maçında inşallah taraftarımıza kendimizi affettiririz. Avrupa hedefimizden biraz uzaklaştık ama kalan iki maçı da kazanarak sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Rotasyon kadromuz çok kuvvetli değil" dedi.

Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu hakkında konuşan Karapınar, "Genç futbolculardan memnunuz. Ömer de iyi oynadı, risk aldı, cesaretli oynadı ama skor olarak geriye düştükten sonra hamle yaparak Emre'yi oyuna sokmak istedik. Ferdi'den de memnunuz ve o da elinden gelen her şeyi yapıyor" şeklinde konuştu.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 23:44
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