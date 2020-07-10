Yeniden Scarpa
Transfer çalışmaları devam ediyor. Gündemdeki son isim Gustavo Scarpa.
Transfer çalışmaları devam ediyor. Gündemdeki son isim Gustavo Scarpa. Sarı-lacivertli ekibin, daha önce de ilgilendiği Brezilyalı on numara için yeniden devreye girdiği iddia ediliyor. Palmeiras'ın 26 yaşındaki oyuncusunu bu yaz satmaya sıcak baktığı bildirilirken, Valladolid ve Almeira'nın da devrede olduğu vurgulandı. Scarpa, Fluminense ve Palmeiras formalarıyla Brezilya Ligi'nde 145 maçta 21 gol, 28 asistlik performans sergiledi.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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