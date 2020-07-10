Yeniden Scarpa

Transfer çalışmaları devam ediyor. Gündemdeki son isim Gustavo Scarpa. Sarı-lacivertli ekibin, daha önce de ilgilendiği Brezilyalı on numara için yeniden devreye girdiği iddia ediliyor. Palmeiras'ın 26 yaşındaki oyuncusunu bu yaz satmaya sıcak baktığı bildirilirken, Valladolid ve Almeira'nın da devrede olduğu vurgulandı. Scarpa, Fluminense ve Palmeiras formalarıyla Brezilya Ligi'nde 145 maçta 21 gol, 28 asistlik performans sergiledi.