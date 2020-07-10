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10 Temmuz 2020, Cuma
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Yeniden Scarpa

Yeniden Scarpa

 çalışmaları devam ediyor. Gündemdeki son isim .

çalışmaları devam ediyor. Gündemdeki son isim . Sarı-lacivertli ekibin, daha önce de ilgilendiği Brezilyalı on numara için yeniden devreye girdiği iddia ediliyor. 'ın 26 yaşındaki oyuncusunu bu yaz satmaya sıcak baktığı bildirilirken, Valladolid ve Almeira'nın da devrede olduğu vurgulandı. Scarpa, Fluminense ve Palmeiras formalarıyla 'nde 145 maçta 21 gol, 28 asistlik performans sergiledi.

  1. 10.7.2020
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