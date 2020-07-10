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10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Roma'nın yıldızı Fenerbahçe'ye! Resmi teklif yapıldı

'ye resmi teklif yaptı!

Fenerbahçe Diego Perotti'ye resmi teklif yaptı!

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını hızlandıran 'den flaş bir hamlesi geldi. Sarı-lacivertli kurmaylar, Roma'nın yıldız futbolcusu için resmi teklifini yaptı. Hücumun her iki kanadında ve bölgesinde forma giyen Tangocu'nun Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu ifade edildi.

çalışmalarını sürdüren bir hamle daha yaptı ve Roma'da forma giyen ile görüşmelere başladı.

Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptı. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Fenerbahçe kısa bir süre içerisinde transfere nokta koyacak" denildi.

Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve mevkilerinde forma giyiyor. Kariyerine Sevilla'da başlayan Arjantinli futbolcu, , Genoa ve Roma'da forma giydi.

  1. 10.07.2020
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