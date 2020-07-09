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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Ömer Faruk tarihe geçti

Ömer Faruk tarihe geçti

karşısında son anlarda oyuna giren 16 yaşındaki , 'ın ardından F.Bahçe'de maçında forma giyen en genç oyuncu oldu.

karşısında son anlarda oyuna giren 16 yaşındaki , 'ın ardından F.Bahçe'de maçında forma giyen en genç oyuncu oldu. Sahada kaldığı kısa sürede yüzde 87.5 pas isabeti ile oynayan Beyaz'a taraftarlardan çok sayıda destek mesajı geldi.
  1. 9.7.2020
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