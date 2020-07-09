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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Kolumu rahatsız ettiği için çıkardım

Kolumu rahatsız ettiği için çıkardım

'ın maçında kaptanlık pazubandını çıkarması eleştirilmişti.

'ın maçında kaptanlık pazubandını çıkarması eleştirilmişti. Tecrübeli oyuncu yapılan yorumlara bir açıklama ile yanıt verdi. Hasan Ali, "Pazubant maç içinde kolumu rahatsız ettiğinden çıkarıp saha dışına bıraktım ve maça devam ettim. Bu durum daha önce de birkaç kez başıma geldi. Gerek takım arkadaşlarımın gerekse kenar yönetiminin durumdan haberi vardı. Olayın aslı budur. Diğer iddialara cevap vermeyi ise gereksiz buluyorum." dedi.
  1. 9.7.2020
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