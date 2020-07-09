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09 Temmuz 2020, Perşembe
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ayrılmak istiyor

Jailson ayrılmak istiyor

basını, stoperde yaptığı hatalarla gözden düşen sambacının takım aradığını yazdı. ’nun satıştan % 20 pay alacağı belirtildi

Bu sezon zorunluluktan stopere çekilen ve yaptığı hatalarla gözden düşen ayrılmak istiyor. 'dan Gauchazh, ilk 11'deki yerini kaybeden ön liberonun Avrupa'ya olmayı düşündüğü ve menajerine takım bulması için talimat verdiğini yazdı. 24 yaşındaki orta sahaya geçen transfer döneminde Brezilya ve 'dan talipler olduğu bilgisi de paylaşıldı. , Jailson'u 2018 yazında 'dan 4 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığı transfer etmişti.

karşısında tek devre sahada kalabilen Jailson'un stoper oynadığı 23 maçta Fenerbahçe 13 kez puan kaybetti (8M / 5B).
  1. 9.7.2020
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