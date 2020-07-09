Fenerbahçe'de yönetimin işi zor! Çok adam lazım çok - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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'de yönetimin işi zor! Çok adam lazım çok

Fenerbahçe'de yönetimin işi zor! Çok adam lazım çok

'de bir sezonu daha hayal kırıklığı ile kapatmaya hazırlanan 'de gündem transfer... Sarı-lacivertliler hâlâ Emre’nin ayağına bakıyor. Defansta her mevkiye, iki kanada takviye şart. Oyunu açacak bir maestro ve golcü de gerekli.

'de bir sezonu daha hayal kırıklığı ile kapatmaya hazırlanan 'de gündem transfer... maçında takımın eksikleri bir kez daha ortaya çıktı. Savunmada Falette ve Jailson yaptıkları hatalarla dikkat çekerken, bekler etkisiz kaldı, kanatlar çalışmadı. Orta sahada oyunu açacak bir on numara ve forvette gol yeteneği yüksek bir santrfor eksiği olduğu herkesin ortak görüşü. Yönetim şu ana kadar 'tan Mert Hakan Yandaş ile anlaştı.

VERTONGHEN HEYECANI
Genç oyuncular Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve 'dan Barış Sungur da kadroya katıldı. Hedefte ise birçok oyuncu var. Beklere , , , Asamoah, Rybus'un, kanatlar için Diego Perotti, Jose Callejon ve Bruma'nın isimleri geçiyor. Stoper içinse Tottenham ile sözleşmesi bitecek Jan Vertonghen ile anlaşıldığı belirtiliyor. Taraftar, şampiyonluk için Alex'in boşluğunu doldurabilecek bir 10 numara ve yıldız bir golcü de bekliyor.

  1. 9.7.2020
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