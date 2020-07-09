Fenerbahçe'de yönetimin işi zor! Çok adam lazım çok
Süper Lig'de bir sezonu daha hayal kırıklığı ile kapatmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündem transfer... Sarı-lacivertliler hâlâ Emre’nin ayağına bakıyor. Defansta her mevkiye, iki kanada takviye şart. Oyunu açacak bir maestro ve golcü de gerekli.
Süper Lig'de bir sezonu daha hayal kırıklığı ile kapatmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündem transfer... Gençlerbirliği maçında takımın eksikleri bir kez daha ortaya çıktı. Savunmada Falette ve Jailson yaptıkları hatalarla dikkat çekerken, bekler etkisiz kaldı, kanatlar çalışmadı. Orta sahada oyunu açacak bir on numara ve forvette gol yeteneği yüksek bir santrfor eksiği olduğu herkesin ortak görüşü. Yönetim şu ana kadar Sivas'tan Mert Hakan Yandaş ile anlaştı.
VERTONGHEN HEYECANI
Genç oyuncular Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur da kadroya katıldı. Hedefte ise birçok oyuncu var. Beklere Kaan Ayhan, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Asamoah, Rybus'un, kanatlar için Diego Perotti, Jose Callejon ve Bruma'nın isimleri geçiyor. Stoper içinse Tottenham ile sözleşmesi bitecek Jan Vertonghen ile anlaşıldığı belirtiliyor. Taraftar, şampiyonluk için Alex'in boşluğunu doldurabilecek bir 10 numara ve yıldız bir golcü de bekliyor.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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