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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Fener'de

Dyshawn Pierre Fener'de

Kokoskov'un gelişiyle yeni kadro planlaması yapan ilk transferini duyurdu.

Kokoskov'un gelişiyle yeni kadro planlaması yapan ilk transferini duyurdu. Yönetim, 'nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 16 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 12.6 sayı, 8.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları ile oynadı. Pierre dışında Zalgiris'ten Edgaras Ulanovas ile de prensipte anlaşıldığı bildirildi.
  1. 9.7.2020
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