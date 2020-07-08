Kötü seri 12 maça çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kötü seri 12 maça çıktı

Kötü seri 12 maça çıktı

Kötü seri 12 maça çıktı

kalesini bir türlü gole kapatamıyor. Sarı-lacivertliler dün de karşılaşmasında Stancu'dan golü yedi.

kalesini bir türlü gole kapatamıyor. Sarı-lacivertliler dün de karşılaşmasında Stancu'dan golü yedi. Kanarya böylece Şubat ayından beri çıktığı 12 mücadelede de kalesinde golü gördü. Fenerbahçe bu alanda devam eden en uzun kötü serinin sahibi. Nokta atışı transferle bu soruna çare aranıyor.
  1. 8.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kötü seri 12 maça çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA