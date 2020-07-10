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Pandemi sonrası Ferdi Kadıoğlu kasırgası! Süper Lig'i sallıyor
Corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan Süper Lig, haziran ayında 27. hafta karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam etmişti. Yaklaşık 3 aylık aranın ardından kimi oyuncu düşüşe geçerken kimi oyuncu da performansını katladı. Fenerbahçe'de ilk yarıda kulübeye hapsolan Ferdi Kadıoğlu'nun yükselişi ise dikkat çekti. İşte pandemi sonrası Süper Lig'e damga vuran 9 isim...
10 Temmuz 2020 Cuma 20:44
Güncelleme: 10.07.2020 20:59
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Yaklaşık 3 ay süren pandemi arası sonrası kaldığı yerden devam eden Süper Lig'de 9 isim ön plana çıktı.
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İŞTE O İSİMLER (VERİLER OPTA'DAN ALINMIŞTIR)
Aradan sonra en fazla gol katkısı yapan oyuncu Burak Yılmaz (6; 2 gol & 4 asist). Burak ara öncesi sahada kaldığı her 121 dakikada 1 gole katkı sağlarken (11 gol & 3 asist), aradan sonra ortalamasını 45 dakikaya çekti.
Ara sonrası Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu Papiss Cisse (6). Senegalli forvet, ara öncesi her 2.6 isabetli şutunda 1 gol bulurken; ara sonrası oranı 1.2'ye çıktı (7 isabet 6 gol).
Süper Lig'e verilen aranın ardından performansını en fazla yükselten oyunculardan biri de Hasan Hüseyin Acar. Takımının ligde kalma yolunda aldığı çok kritik iki galibiyette Sivasspor (1) ve Beşiktaş (2) filelerine toplam 3 gol gönderen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ara öncesi çıktığı 13 karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.
Alanyaspor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında üç gol kaydeden Anastasios Bakasetas ise daha önceki son 14 karşılaşmada attığı gol sayısını (iki) şimdiden geçti.