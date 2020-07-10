Pandemi sonrası Ferdi Kadıoğlu kasırgası! Süper Lig'i sallıyor

Süper Lig'e verilen aranın ardından performansını en fazla yükselten oyunculardan biri de Hasan Hüseyin Acar. Takımının ligde kalma yolunda aldığı çok kritik iki galibiyette Sivasspor (1) ve Beşiktaş (2) filelerine toplam 3 gol gönderen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ara öncesi çıktığı 13 karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.