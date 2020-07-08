Fenerbahçe'nin deplasman fobisi devam ediyor... Bu sezon inişli- çıkışlı bir grafik çizen sarılacivertliler, evinde oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanmayı başarırken, dış sahada ise kabus yaşıyor. Gençlerbirliği beraberliğiyle deplasmanda kazanamama serisini 6 maça çıkaran sarı-lacivertliler, bu süreçte tam 16 puan kaybetti. Trabzonspor, Konyaspor, Ankaragücü ve Kasımpaşa'ya mağlup olan Fenerbahçe, yalnızca Antalyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından birer puan çıkarabildi.

16 MAÇTA 17 PUAN!

Rakiplerinin puan kaybettiği geçtiğimiz hafta Göztepe'yi mağlup edip, ilk 5 yolunda umutlarını artıran Fenerbahçe, dünkü beraberlikle sıralamada bir üste çıktı. Puanını 50'ye yükselten sarılacivertliler, maç fazlasıyla aynı puana sahip olduğu Beşiktaş'ı gol averajında geride bıraktı, 5.'liğe adını yazdırdı. Bu arada deplasmanda bu sezon 16 lig maçına çıkan sarı-lacivertliler, 17 puan topladı. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 5 beraberlik aldı, 7 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

ÖMER'DEN SİFTAH

Kanarya'nın 16 yaşındaki ismi Ömer Faruk Beyaz, dün ilk kez Süper Lig maçında oynadı. İlk profesyonel maçına Trabzonspor ile oynanan kupa maçında çıkan genç futbolcu, dün 86. dakikada Tolgay'ın yerine oyuna girdi.

ALTAY-TOLGAY KAPIŞMASI

Maçın 19. dakikasında G.Birliği, Stancu ile net bir gol fırsatı yakaladı. Auta giden top sonrası kaleci Altay ile Tolgay arasında gerginlik yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle ikili arasındaki tartışma uzamadan sona erdi.

PENALTI İSYANI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fenerbahçe cephesinde penaltı isyanı vardı. Rodrigues'in kaleciden dönen şutunun ardından topun Flavio'nun eline çarptığını iddia eden sarı-lacivertliler, uzun süre itirazda bulundu. Hakem Alper Ulusoy, bu pozisyonda devam kararı verirken, VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Bitiş düdüğünün ardından da Rodrigues'in hakeme bu konuda tepkisi devam etti.