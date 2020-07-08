Emre: Ya hainim ya kahraman - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Emre: Ya hainim ya kahraman

Emre: Ya hainim ya kahraman

Sarı-lacivertlileri mağlup olmaktan kurtaran mücadele sonrası dobra dobra konuştu. Tecrübeli kaptan "Bu duruma sevinmeli miyim, üzülmeli miyim bilmiyorum açıkçası bir Fenerbahçeli olarak. Zaten benim kaderim olmuş. Ya kahraman ilan ediliyorum ya hain" dedi.

Sarı-lacivertlileri mağlup olmaktan kurtaran mücadele sonrası dobra dobra konuştu. Tecrübeli kaptan "Bu duruma sevinmeli miyim, üzülmeli miyim bilmiyorum açıkçası bir Fenerbahçeli olarak. Zaten benim kaderim olmuş. Ya kahraman ilan ediliyorum ya hain" dedi. Emre şunları söyledi: "Benim üzerimden kulübümüzü bozma derdindeler. Bırakma kararı alırsam benim için kolay bir süreç olmayacak. Bu maçı kazansak ilk 3'te bitirebilirdik. Kalan 3 maçta 9 puan bizi çok başka yerlere götürür. Bu sezonu sağ salim bitirip sorunlarımızı çözmeliyiz. Gelecek senenin sistemini oluşturuyoruz"

NELER DEDİLER?
Vedat Muriç: Her şeyi yaptık ancak ikinci golü bulamadık. Son 3 maçımızı kazanıp Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz.

: Stoper oynamam kendi isteğimle değil takımın ihtiyacı olduğu içindi. Gerekirse kalede bile oynarım.

4 FARKLI 10 YILDA GOL ATAN İLK FUTBOLCU
Yıllar geçiyor ancak Emre Belözoğlu'nun kalitesinden hiçbir şey kaybolmuyor. 40 yaşına basan tecrübeli futbolcu dört farklı 10 yılda gol atan ilk futbolcu oldu. Kanarya'nın kaptanı 1990'larda ilk golünü 'a atmıştı. 2000'lerde Altay fileleri havalandırdı. 2010'larda ağlarına golünü bıraktı. Dün de mücadelesinde attığı muhteşem golle 2020'lerde de gol sevinci yaşadı. Maç sonu Emre'ye bu konu da soruldu. 40 yaşındaki futbolcu bu soruya esprili bir cevap verdi: 2030'larda atamayacağım kesin."

  1. 8.7.2020
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