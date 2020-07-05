Isla’ya Pana talip

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Panathinaikos'un hedefinde. Yunan ekibinin sportif direktörü Xavi Roca, "Bonservisle transfer yapma konusunda imkanlarımız yok. Isla bu şartlarla birlikte her kulübün kadrosunda görmek isteyeceği bir futbolcu. Teklifimizi yapacağız ve neler olacağını göreceğiz" dedi.