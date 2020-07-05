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05 Temmuz 2020, Pazar
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Isla’ya Pana talip

Isla’ya Pana talip

'den ayrılan Mauricio Isla, Panathinaikos'un hedefinde. Yunan ekibinin sportif direktörü , "Bonservisle yapma konusunda imkanlarımız yok. Isla bu şartlarla birlikte her kulübün kadrosunda görmek isteyeceği bir futbolcu. Teklifimizi yapacağız ve neler olacağını göreceğiz" dedi.

'den ayrılan Mauricio Isla, Panathinaikos'un hedefinde. Yunan ekibinin sportif direktörü , "Bonservisle yapma konusunda imkanlarımız yok. Isla bu şartlarla birlikte her kulübün kadrosunda görmek isteyeceği bir futbolcu. Teklifimizi yapacağız ve neler olacağını göreceğiz" dedi.

  1. 5.7.2020
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