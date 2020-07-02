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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: Resmen açıklandı! 'nin istediği 'da

Son dakika: Resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin istediği Jasikevicius Barcelona'da

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Obradovic'in ardından takımın başına getirmeyi düşündüğü Sarunas , ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

İspanya Basketbol Ligi (ACB) takımlarından , 'nin de gündemindeki Sarunas ile anlaştığını resmen duyurdu.

Katalan kulübü, yaptığı resmi açıklamada tecrübeli koç ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzalandığını kamuoyu ile paylaştı.

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ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI AMA...
Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Jasikevicius için, "Sarunas Jasikevicius, Avrupa'da gelecek vadeden hocalardan bir tanesi. O olur, başkası olur ama kim olursa olsun iyi bir isim olacak." demişti.

Barcelona'nın Jasikevicius ile ilgili paylaşımı şu şekilde oldu;

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 12:24
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