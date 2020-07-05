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05 Temmuz 2020, Pazar
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Igor’dan kupa sözü

Igor’dan kupa sözü

F.Bahçe Beko’nun yeni başantrenörü , “En iyisini yapıp, kupalar kazanıp taraftarı mutlu etmeye çalışacağız” dedi.

Beko'nun yeni başantrenörünün oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Obradovic'in yerine Igor Kokoskov ile 3 yıllığına anlaşıldığını resmen açıkladı. Sırp başantrenör, F.Bahçe ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri. Elimden gelenin en iyisini yapıp, maçlar ve kupalar kazanarak taraftarı mutlu etmeye çalışacağız" dedi. 2019 yazında Sırbistan 'nın başantrenörlük pozisyonuna getirilen ve halen görevini sürdüren Kokoskov, 19 sezon 'de çalıştı. Kokoskov'u açıklayan Fenerbahçe Beko, ilk teklifini 'nın Sırp şutörü Vanja Marinkovic'e yaptı. 23 yaşındaki Marinkovic, Avrupa Ligi'nde 6.3 sayı ortalaması ile oynamıştı. Genç oyuncunun, NBA haklarını elinde bulunduruyor.

Deneyimli antrenör, Sacramento Kings'deki görevine NBA'de sezon bitene kadar devam edecek.

  1. 5.7.2020
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