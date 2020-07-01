TFF'den Semih Özsoy'a uyarı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe TFF'den Semih Özsoy'a uyarı!

'den 'a uyarı!

TFF'den Semih Özsoy'a uyarı!

, Başkan Vekili 'a medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle 'uyarı' yaptırımının uygulandığını açıkladı.

() , Başkan Vekili 'a 8 Mart 2020 tarihinde medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle 'uyarı' yaptırımının uygulanmasına karar verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Etik Kurulu'nun 2020/4 E., 2020/2 K. ve 19.06.2020 tarihli kararı yayınlandı. Fenerbahçe A.Ş. İdarecisi Semih Özsoy'un 08.03.2020 tarihinde medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle, Etik Kurulu Talimatı'nın "Genel Yükümlülük" başlıklı 10. Maddesi, "Tahrik Edici Davranış ve Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma" başlıklı 12. maddesinin a ve d bentleri kapsamında etik davranış ilkesi ihlali oluşturduğuna ve ihlaller nedeniyle takdiren "uyarı" yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."

  1. 01.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF'den Semih Özsoy'a uyarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA