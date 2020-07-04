Aldair’e Fenerbahçe şartı

Kanarya'da takviye planlanan mevkilerden birisi de forvet... Peru'lu Aldair Rodriguez ile anlaşma noktasına gelindiği ileri sürülmüştü. 25 yaşındaki golcü için Peru basınından yeni bir haber geldi. Buna göre Peru Milli Takımı Teknik Direktörü Ricardo Gareca, Aldair'e Fenerbahçe'ye transfer olması halinde milli takım yolunu açacak. Rodriguez, Peru'da Binacional forması giyiyor.