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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Aldair’e şartı

Aldair’e Fenerbahçe şartı

Kanarya'da takviye planlanan mevkilerden birisi de forvet... Peru'lu ile anlaşma noktasına gelindiği ileri sürülmüştü. 25 yaşındaki golcü için Peru basınından yeni bir haber geldi.

Kanarya'da takviye planlanan mevkilerden birisi de forvet... Peru'lu ile anlaşma noktasına gelindiği ileri sürülmüştü. 25 yaşındaki golcü için Peru basınından yeni bir haber geldi. Buna göre Peru Milli Takımı Teknik Direktörü Ricardo Gareca, Aldair'e 'ye transfer olması halinde yolunu açacak. Rodriguez, Peru'da Binacional forması giyiyor.

  1. 4.7.2020
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