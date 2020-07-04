Aldair’e Fenerbahçe şartı
Kanarya'da takviye planlanan mevkilerden birisi de forvet... Peru'lu Aldair Rodriguez ile anlaşma noktasına gelindiği ileri sürülmüştü. 25 yaşındaki golcü için Peru basınından yeni bir haber geldi.
Kanarya'da takviye planlanan mevkilerden birisi de forvet... Peru'lu Aldair Rodriguez ile anlaşma noktasına gelindiği ileri sürülmüştü. 25 yaşındaki golcü için Peru basınından yeni bir haber geldi. Buna göre Peru Milli Takımı Teknik Direktörü Ricardo Gareca, Aldair'e Fenerbahçe'ye transfer olması halinde milli takım yolunu açacak. Rodriguez, Peru'da Binacional forması giyiyor.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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