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Barcelona'nın genç yıldızı Fenerbahçe'ye! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Süper Lig'de üst üste kötü sezonlar geçiren ve şampiyonluğa hasret kalan sarı lacivertliler yeni sezon için transfer çalışmalarında gaza bastı. Sağ bek Isla ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe, Barcelona'nın genç yıldızına kancayı taktı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
1 Temmuz 2020 Çarşamba 15:05
Güncelleme: 01.07.2020 15:06
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Yeni sezonda iyi bir başarı yakalamak isteyen sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
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Sağ bek konusunda Gökhan Gönül ile anlaşan Fenerbahçe bu bölgeye bir transfer daha yapmayı hedefliyor.
Sarı-Lacivertliler, Fransa'nın Nice kulübünde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan 21 yaşındaki Moussa Wague'yi gündemine aldı.
Barcelona, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncuyu 1 yıl daha kiralık göndermek istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.
Kısa süre içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. Akşam'ın haberine göre hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 6 milyon 700 bin euro. Nice forması altında bu sezon 8 maçta 377 dakika sahada kalan Wague, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.