Barcelona'nın genç yıldızı Fenerbahçe'ye! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Süper Lig'de üst üste kötü sezonlar geçiren ve şampiyonluğa hasret kalan sarı lacivertliler yeni sezon için transfer çalışmalarında gaza bastı. Sağ bek Isla ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe, Barcelona'nın genç yıldızına kancayı taktı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri