Falette’de sorun yok

Kiralık sözleşmesi biten Galataaraylı Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesinin ardından gözler aynı durumdaki Falette'ye çevrilmişti. F.Bahçe, Gineli oyuncunun sezon sonuna kadar sarı-lacivertli kulüpte devam etmesi konusunda bir problem olmadığını açıkladı. İlk 11'de sahaya çıkan Falette, ilk golü hazırlayarak göz doldurdu.