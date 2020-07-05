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05 Temmuz 2020, Pazar
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’de sorun yok

Falette’de sorun yok

Kiralık sözleşmesi biten 'nun Monaco'ya dönmesinin ardından gözler aynı durumdaki 'ye çevrilmişti. F.Bahçe, Gineli oyuncunun sezon sonuna kadar sarı-lacivertli kulüpte devam etmesi konusunda bir problem olmadığını açıkladı.

Kiralık sözleşmesi biten 'nun Monaco'ya dönmesinin ardından gözler aynı durumdaki 'ye çevrilmişti. F.Bahçe, Gineli oyuncunun sezon sonuna kadar sarı-lacivertli kulüpte devam etmesi konusunda bir problem olmadığını açıkladı. İlk 11'de sahaya çıkan Falette, ilk golü hazırlayarak göz doldurdu.

  1. 5.7.2020
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