Rıdvan Dilmen'den flaş Altay Bayındır açıklaması!
Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de Altay Bayındır gösterdiği performansla öne çıktı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, genç file bekçisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında 2-1 galip geldiği maça Altay Bayındır damga vurdu. 22 yaşındaki file bekçisi yaptığı kurtarışlarla kalesinde duvar örerken, 3 puana önemli katkıda bulundu. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ın performansını överken, Fenerbahçe'nin kaleci ihtiyacı olmadığını dile getirdi.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği maçta yaptığı kurtarışlar ile dikkat çeken Altay Bayındır'ın gelecek sezon da sarı-lacivertli takımın kalesini koruyabileceğini ifade etti.
Fenerbahçe'nin kaleci transferine ihtiyacı olmadığının altını çizen Dilmen, "Altay bugün boşuna kaleci almayın diyor resmen bugünkü performansıyla. Dirar da ben burada seneye için bir alternatif olurum diyor. Serdar da bana güvenmeyin, arada bir de atılabilirim. Siz 1 değil 2 tane stoper alın" dedi.
- 05.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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