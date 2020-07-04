Rıdvan Dilmen'den flaş Altay Bayındır açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Rıdvan Dilmen'den flaş Altay Bayındır açıklaması!

'den flaş açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den flaş Altay Bayındır açıklaması!

'in 30. haftasında 'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran 'de gösterdiği performansla öne çıktı. Ünlü yorumcu , genç file bekçisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'nin karşısında 2-1 galip geldiği maça damga vurdu. 22 yaşındaki file bekçisi yaptığı kurtarışlarla kalesinde duvar örerken, 3 puana önemli katkıda bulundu. NTV yorumcusu , Altay Bayındır'ın performansını överken, Fenerbahçe'nin kaleci ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği maçta yaptığı kurtarışlar ile dikkat çeken Altay Bayındır'ın gelecek sezon da sarı-lacivertli takımın kalesini koruyabileceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin kaleci transferine ihtiyacı olmadığının altını çizen Dilmen, "Altay bugün boşuna kaleci almayın diyor resmen bugünkü performansıyla. Dirar da ben burada seneye için bir alternatif olurum diyor. Serdar da bana güvenmeyin, arada bir de atılabilirim. Siz 1 değil 2 tane stoper alın" dedi.


  1. 05.07.2020
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