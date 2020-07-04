Rıdvan Dilmen'den flaş Altay Bayındır açıklaması!

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında 2-1 galip geldiği maça Altay Bayındır damga vurdu. 22 yaşındaki file bekçisi yaptığı kurtarışlarla kalesinde duvar örerken, 3 puana önemli katkıda bulundu. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ın performansını överken, Fenerbahçe'nin kaleci ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği maçta yaptığı kurtarışlar ile dikkat çeken Altay Bayındır'ın gelecek sezon da sarı-lacivertli takımın kalesini koruyabileceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin kaleci transferine ihtiyacı olmadığının altını çizen Dilmen, "Altay bugün boşuna kaleci almayın diyor resmen bugünkü performansıyla. Dirar da ben burada seneye için bir alternatif olurum diyor. Serdar da bana güvenmeyin, arada bir de atılabilirim. Siz 1 değil 2 tane stoper alın" dedi.



