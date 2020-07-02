Caner ve Gökhan’a başkandan yeşil ışık - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Caner ve Gökhan’a başkandan yeşil ışık

Caner ve Gökhan’a başkandan yeşil ışık

Caner ve Gökhan’a başkandan yeşil ışık

Başkan , "Caner ve edilecek mi? Taraftarların yüzde 50'si memnun, yarısı değil" sorusuna, "Yüzde 50 iyi bir oran" yanıtını verdi. Koç ayrıca, konusunda G.Saray'la gerilim yaşamadıklarını söyledi.

Başkan , "Caner ve edilecek mi? Taraftarların yüzde 50'si memnun, yarısı değil" sorusuna, "Yüzde 50 iyi bir oran" yanıtını verdi. Koç ayrıca, konusunda G.Saray'la gerilim yaşamadıklarını söyledi.

  1. 2.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Caner ve Gökhan’a başkandan yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA