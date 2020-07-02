Caner ve Gökhan’a başkandan yeşil ışık

Başkan Koç, "Caner ve Gökhan Gönül transfer edilecek mi? Taraftarların yüzde 50'si memnun, yarısı değil" sorusuna, "Yüzde 50 iyi bir oran" yanıtını verdi. Koç ayrıca, Mert Hakan konusunda G.Saray'la gerilim yaşamadıklarını söyledi.