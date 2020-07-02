Mesut için para yok!

Transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Bizim paramız Mesut Özil'i almaya yetmez. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise sembolik bir rakama gelecekse o zaman bakarız. Yanılmıyorsam 12 milyon euro alıyor. Hadi 4'e indirdi. Bu paralar Türkiye'de yok artık" dedi.