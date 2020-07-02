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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Mesut için para yok!

Mesut için para yok!

 gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan , "Bizim paramız 'i almaya yetmez. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise sembolik bir rakama gelecekse o zaman bakarız. Yanılmıyorsam 12 milyon euro alıyor. Hadi 4'e indirdi. Bu paralar 'de yok artık" dedi.

gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan , "Bizim paramız 'i almaya yetmez. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise sembolik bir rakama gelecekse o zaman bakarız. Yanılmıyorsam 12 milyon euro alıyor. Hadi 4'e indirdi. Bu paralar 'de yok artık" dedi.

  1. 2.7.2020
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