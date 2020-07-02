Mesut için para yok!
Transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Bizim paramız Mesut Özil'i almaya yetmez. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise sembolik bir rakama gelecekse o zaman bakarız. Yanılmıyorsam 12 milyon euro alıyor. Hadi 4'e indirdi. Bu paralar Türkiye'de yok artık" dedi.
Transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Bizim paramız Mesut Özil'i almaya yetmez. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise sembolik bir rakama gelecekse o zaman bakarız. Yanılmıyorsam 12 milyon euro alıyor. Hadi 4'e indirdi. Bu paralar Türkiye'de yok artık" dedi.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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