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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Ömer’e yakın takip

Ömer’e yakın takip

dün sabah salonda gerçekleştirilen antrenmanda 'la yakından ilgilendi.

Emre Belözoğlu dün sabah salonda gerçekleştirilen antrenmanda 'la yakından ilgilendi. 39 yaşındaki futbolcu, bütün aletlerde birlikte çalıştığı 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın performansını yakından gözlemledi.

  1. 2.7.2020
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