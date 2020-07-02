F.Bahçe’ye bronz ödül

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, "Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri 2020"de bronz ödül kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası organizasyonlarındaki 42 takım arasındaki değerlendirmeler sonucunda finale kalan yedi ekipten biri olmuştu. Altın ödülün sahibi Anadolu Efes olurken, gümüş ödül ise Kızılyıldız takımına verildi.