F.Bahçe’ye bronz ödül
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, "Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri 2020"de bronz ödül kazandı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, "Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri 2020"de bronz ödül kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası organizasyonlarındaki 42 takım arasındaki değerlendirmeler sonucunda finale kalan yedi ekipten biri olmuştu. Altın ödülün sahibi Anadolu Efes olurken, gümüş ödül ise Kızılyıldız takımına verildi.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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