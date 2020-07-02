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02 Temmuz 2020, Perşembe
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F.Bahçe’ye bronz ödül

F.Bahçe’ye bronz ödül

, " 2020"de bronz ödül kazandı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, " 2020"de bronz ödül kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa Ligi ve ULEB organizasyonlarındaki 42 takım arasındaki değerlendirmeler sonucunda finale kalan yedi ekipten biri olmuştu. Altın ödülün sahibi olurken, gümüş ödül ise Kızılyıldız takımına verildi.

  1. 2.7.2020
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