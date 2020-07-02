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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Mutlu yıllar Zajc

Mutlu yıllar Zajc

Sarı-lacivertli yönetim, 26 yaşına giren 'ı kutladı.

Sarı-lacivertli yönetim, 26 yaşına giren 'ı kutladı. Hafta sonunda apar topar ülkesine giden Sloven oyuncu, Yeni maçında forma giymemişti. Geri dönen ve dünkü çalışmada yer alan Zajc'ın sezon sonunda satış listesine konması bekleniyor.

  1. 2.7.2020
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